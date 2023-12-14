СМИ: НАТО признало отсутствие интереса к Украине

В НАТО признали утрату внимания со стороны Запада к Украине. Об этом сообщил американский телеканал CNN на фоне проблем с согласованием помощи Киеву.

Как отмечает источник, Европейский союз (ЕС) скоро сможет договориться о продлении выделения помощи Украине. Однако украинские и западные политики считают, что из-за сложностей в этом вопросе самый большой страх Украины сбывается – о ней начинают забывать.

Накануне сенат США не согласовал выделение очередного пакета военной помощи Киеву. Против этого документа выступило большинство республиканцев. Всего Украине предназначалось по запросу администрации Джо Байдена более 60 млрд долларов.

Кроме того, возникли разногласия по Украине в самом Евросоюзе. Все решения, касающиеся Киева, его членства в ЕС и поддержки, сейчас блокирует Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что на предстоящим саммите в декабре рано принимать решение о членстве Украины в ЕС. Политик не верит в данные Европейской комиссии о том, что Киев выполнил все необходимые для этого условия.