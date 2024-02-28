Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории. Таким мнением он поделился в интервью «Российской газете» .

Патрушев подчеркнул, что о таком статусе США свидетельствует количество вооруженных конфликтов, которые Вашингтон развязал по всему миру с 1945 года. По словам секретаря Совбеза России, США 150 раз нарушали суверенитет других государств.

«За период своего существования эта страна организовала более 800 враждебных акций против суверенных государств с применением силы, в том числе приняла активное участие в более чем 100 вооруженных конфликтах», — сообщил Патрушев.

Он подчеркнул, что Штаты агрессивно вмешивают во внутренние дела других стран. По словам Патрушева, в Вашингтоне работают «большие» специалисты, демонизирующие действия России.

США с начала специальной военной операции РФ начали активно поддерживать Украину, выделяя на вооружение ВСУ свои боеприпасы, оружие и технику. Кроме того, Вашингтон ввел беспрецедентные санкции в отношении Москвы.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал агрессивную политику Соединенных Штатов в отношении РФ. В октябре 2023 года глава государства посоветовал президенту США Джо Байдену научиться уважать других.

Ранее мы сообщали, что депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал признать США страной-агрессором за то, что правительство страны одобряет выделение военной помощи Украине.