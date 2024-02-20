Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил официально объявить США страной-агрессором за то, что американское правительство одобряет выделение Киеву военной техники и снарядов, сообщили РИА Новости .

Телеканал NBC News ранее поделился информацией, что США намерены передать Украине ракеты ATACMS. Киев уже получал подобные ракеты, но средней дальности. Теперь же в США решили повысить ставки и позволить киевскому режиму распоряжаться техникой, которая может поразить какой-либо не пограничный с территорией Украины город России.

Депутат Михаил Шеремет уверен, что США напрямую участвуют в конфликте между Украиной и Россией.

«США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что, поставляя Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки. К примеру, те самые зенитные ракетные комплексы Patriot. Фактически американцы напрямую втянуты в этот конфликт и являются одной из его сторон», — сказал Шеремет РИА Новости.

Американские обученные военные приезжают на Украину для участия в СВО, но выступают в роли наемников. Разведывательные беспилотники НАТО обследуют территорию Крыма и передают координаты для поражения объектов полуострова. Предпринимаются все меры, чтобы замаскировать прямое участие США, считает депутат.

Ранее мы сообщали, что бывший советник украинского президента Кучмы уверен, что освобождение военнослужащими РФ Авдеевки приведет к гражданской войне на Украине и саботажу мужчин, которых захотят мобилизовать.