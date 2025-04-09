Пентагон извинился перед отказавшимися от вакцинации от COVID военными

Министерство обороны США официально принесло извинения уволенным военнослужащим, которые были вынуждены покинуть армию из-за отказа от обязательной вакцинации от коронавируса при президенте Джо Байдене. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Отмечается, что соответствующие письма с извинениями и инструкциями по возможному возвращению в строй были разосланы всем уволенным членам ВС США. Это подтвердил исполняющий обязанности заместителя министра обороны Тим Дилл.

По его словам, в разосланных письмах указана процедура возвращения на службу для военных, а также информация о компенсациях.

По данным американского оборонного ведомства, более 8,7 тыс. военнослужащих были уволены из-за строгой политики вакцинации, введенной в период пандемии. Многие из них пытались оспорить увольнение через суд, однако все попытки доказать свою правоту оказались тщетными.

Как отметили источники в Пентагоне, решение об увольнении такого количества военнослужащих привело к значительным потерям кадров в армейском составе, что, в свою очередь, повлияло на общую боеготовность вооруженных сил США.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выделил триллион долларов на финансирование Пентагона.