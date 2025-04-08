Трамп выделил триллион долларов на нужды Пентагона

По словам министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета, американский лидер Дональд Трамп выделил триллион долларов на финансирование Пентагона.

В своем аккаунте в социальной сети Хегсет выразил признательность президенту Трампу, подчеркнув, что совместными усилиями они занимаются восстановлением американской армии.

Глава Минобороны США акцентировал внимание на намерении руководства страны эффективно использовать деньги налогоплательщиков, направляя их на повышение «смертоносности и боевой готовности» вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует вычислить потери РФ в конфликтах через военные архивы.