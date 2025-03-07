Пентагон назвал условия возобновления помощи Киеву

В настоящее время поставки оружия приостановлены. Администрация Дональда Трампа внимательно следит за заявлениями из Киева и пока «воодушевлена увиденными знаками», добавил он.

В ближайшее время президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать оборонную помощь Украине или нет.

Ранее сообщалось о том, что украинская армия на протяжении нескольких дней может исчерпать все свои запасы ракет для комплексов ПВО Patriot. Это может стать самой главной проблемой у ВСУ, поскольку такие системы противовоздушной обороны фактически нечем больше заменить.