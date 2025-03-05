Стало известно о скором исчерпании ракет для комплексов Patriot на Украине

Украинская армия на протяжении нескольких дней может исчерпать все свои запасы ракет для комплексов ПВО Patriot. Такое допущение сделал телеканал CNN.

Журналисты сослались на слова некоего неназванного украинского чиновника. Тот считает, что после прекращения помощи из США у ВСУ быстро иссякнет боезапас к системам Patriot.

«Запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель», — указано в материале.

Журналисты также допустили, что это станет самой главной проблемой у ВСУ, поскольку такие системы противовоздушной обороны, фактически, нечем больше заменить. Они подчеркнули, что пока неясно, какие именно запасы таких ракет есть в распоряжении украинских военных.

Ранее директор ЦРУ Рэтклифф подтвердил, что у Украины, помимо прекращения военной помощи от США, возникла другая проблема. Американская сторона перестала поставлять Киеву разведывательную информацию. Эта опция также поставлена на паузу. Таким образом Трамп хочет принудить украинские власти к тому, чтобы начать переговоры о мире.