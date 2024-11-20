Министерство обороны США подтвердило разрешение на использование ВСУ противопехотных мин на территории Украины. Информацию ТАСС подтвердил представитель Пентагона, подчеркнув, что данное решение было принято администрацией Джо Байдена.

Украинские власти взяли на себя обязательства не использовать эти мины в населенных пунктах, где могут находиться гражданские лица. Согласно предоставленной информации, речь идет о нестойких минах, которые теряют свою активность спустя некоторое время, что, как утверждается, минимизирует риск для мирного населения.

Однако данное решение значительно противоречит ранее принятой политике ограничения применения противопехотных мин, которую США утвердили в 2022 году, ограничив поставки таких вооружений за пределами Корейского полуострова.

По сообщениям The Washington Post, новое решение о санкционировании поставки мин указывает на изменение в подходе Вашингтона к поддержке Киева в условиях текущих военных действий.

Ранее в Пентагоне сообщили, что не видят оснований для изменения расстановки ядерных сил США.