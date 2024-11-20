В Пентагоне не видят оснований для изменения расстановки ядерных сил США

Так в ходе брифинга ведомства она прокомментировала решение Москвы внести изменения в ядерную доктрину.

США не находятся в состоянии войны с Россией, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх подчеркнула, что в Пентагоне не видят причин для изменения расстановки ядерных сил США в связи с решением Кремля.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указал о новой ядерной доктрине России.

Согласно документу, агрессия любой страны из состава военной коалиции против России или ее партнеров будет считаться агрессией коалиции в целом.

Ранее сообщалось о том, что решение Зеленского ударить по России ATACMS назвали приговором Украине.