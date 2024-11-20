В Пентагоне не видят оснований для изменения расстановки ядерных сил США
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США не находятся в состоянии войны с Россией, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Так в ходе брифинга ведомства она прокомментировала решение Москвы внести изменения в ядерную доктрину.
Сингх подчеркнула, что в Пентагоне не видят причин для изменения расстановки ядерных сил США в связи с решением Кремля.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указал о новой ядерной доктрине России.
Согласно документу, агрессия любой страны из состава военной коалиции против России или ее партнеров будет считаться агрессией коалиции в целом.
Ранее сообщалось о том, что решение Зеленского ударить по России ATACMS назвали приговором Украине.