Пентагон подтвердил полную приостановку поставок оружия Украине

С 2:00 по московскому времени вторника, 4 марта, США прекратили поставки всех видов военной помощи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Пентагона.

Официальный представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки акцентировал внимание на том, что решение о временной приостановке поставок оружия касается в том числе и тех вооружений, которые уже были отправлены на Украину.

«В шесть вечера понедельника (2:00 мск вторника) Министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», — рассказал представитель ведомства.

В то же время министерство не готово давать комментарии по поводу информации в СМИ о приостановке предоставления разведывательных данных Украине.

Ранее стало известно, что целеуказание для HIMARS отключили еще до скандальной встречи Зеленского и Трампа.