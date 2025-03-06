WP: целеуказание для HIMARS отключили еще до скандальной встречи Зеленского и Трампа

Целеуказание для HIMARS было отключено Пентагоном еще даже до встречи главы Белого дома Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, что прошла в конце прошлой недели и закончилась скандалом.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на информацию от источников в Вооруженных силах Украины.

«Украинские военнослужащие говорят, что им просто перестали поступать координаты целей дальше, чем 60 км от линии боестолкновения», — приводится в материале американского издания.

Ранее сообщалось, что заморозка военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки может привести к нехватке боеприпасов на Украине в течение нескольких месяцев, из-за чего страна приблизится к перспективе поражения.

До этого сотрудник Белого дома заявил, что США приостанавливают оказание военной помощи Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев показывает приверженность к мирному диалогу. Позже Зеленский попытался извиниться за свое поведение на встрече с главой Штатов, заявив, что сожалеет о содеянном. Он также выразил готовность провести переговоры как можно скорее и заключить договоренность по редкоземельным металлам.