Американские военные начали крупномасштабную операцию в Йемене
ВС США начать военные действия против хуситов
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Вооруженные силы США начали крупномасштабную операцию против мятежного движения «Ансар Аллах» с целью защиты американских интересов. Об этом сообщает Центральное командование ВС США.
Американские военные планируют нанести точечные удары по объектам хуситов. Они направлены на сдерживание врага и восстановление свободы судоходства.
В результате атаки погибли 13 человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения правительства движения «Ансар Алла».
По данным телеканала «Аль-Масира», жертвами удара по двум жилым домам в Сааде стали женщина и четверо детей.
Напомним, в субботу, 15 марта, президент США Дональд Трамп отдал приказ ВС США начать военные действия против хуситов. Также он призвал власти Ирана прекратить оказывать помощь мятежникам.
Ранее сообщалось о том, что Россия призвала США перестать считать хуситов террористами.