Американские военные начали крупномасштабную операцию в Йемене

Вооруженные силы США начали крупномасштабную операцию против мятежного движения «Ансар Аллах» с целью защиты американских интересов. Об этом сообщает Центральное командование ВС США.

Американские военные планируют нанести точечные удары по объектам хуситов. Они направлены на сдерживание врага и восстановление свободы судоходства.

В результате атаки погибли 13 человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения правительства движения «Ансар Алла».

По данным телеканала «Аль-Масира», жертвами удара по двум жилым домам в Сааде стали женщина и четверо детей.

Напомним, в субботу, 15 марта, президент США Дональд Трамп отдал приказ ВС США начать военные действия против хуситов. Также он призвал власти Ирана прекратить оказывать помощь мятежникам.

Ранее сообщалось о том, что Россия призвала США перестать считать хуситов террористами.