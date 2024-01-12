В Кремле назвали нелигитимными удары США и Великобритании по Йемену

«Страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары», – отметил Песков.

Он напомнил, что США и Великобритания проголосовали против российских поправок в резолюцию Совбеза ООН. Москва настаивала на том, что положения резолюции не должны становиться прецедентом в установлении новых норм международного права.

В МИД России удары по Йемену назвали извращением резолюции Совета Безопасности ООН.

Хуситы Йемена из солидарности с борьбой народа Палестины задерживают суда, которые направляются через Красное море в Израиль. В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары из разных видов вооружения по объектам хуситского движения «Ансар Алла» в четырех провинциях Йемена.