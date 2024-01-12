В Кремле назвали нелигитимными удары США и Великобритании по Йемену
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Россия осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары», – отметил Песков.
Он напомнил, что США и Великобритания проголосовали против российских поправок в резолюцию Совбеза ООН. Москва настаивала на том, что положения резолюции не должны становиться прецедентом в установлении новых норм международного права.
В МИД России удары по Йемену назвали извращением резолюции Совета Безопасности ООН.
Хуситы Йемена из солидарности с борьбой народа Палестины задерживают суда, которые направляются через Красное море в Израиль. В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары из разных видов вооружения по объектам хуситского движения «Ансар Алла» в четырех провинциях Йемена.