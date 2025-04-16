Первая публичная речь Байдена после ухода с поста президента заняла около 30 минут
Джо Байден выступил с первой публичной речью после ухода с поста президента США
Фото: [flickr.com]
В Иллинойсе (Чикаго) состоялось первое публичное выступление бывшего президента США Джо Байдена. Трансляцию выступления вели американские телеканалы.
Байден выступил на конференции ACRD, посвященной оказанию юридической поддержки людям с инвалидностью.
В своем 30-минутном выступлении экс американский лидер коснулся нескольких ключевых тем. Хотя он не упоминал имени своего преемника Дональда Трампа, критика политики действующей администрации Белого дома была заметной.
Байден заявил о необходимости укрепления социального обеспечения и выразил обеспокоенность по поводу раскола в американском обществе. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация не может продолжаться и требует активных действий для сближения людей и восстановления взаимопонимания.
Байден занимал пост президента США с 2021 по 2025 год, после чего уступил Белый дом Трампу 20 января 2025 года.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт «войной Байдена».