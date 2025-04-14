Трамп назвал украинский конфликт «войной Байдена»

Дональд Трамп, беседуя с журналистами из президентского пула на борту своего самолета, заявил, что украинский конфликт является «войной Байдена» и требует прекращения для сохранения множества жизней.

Республиканец подчеркнул, что его усилия направлены на прекращение военных действий именно с этой целью — спасением жизней. Президент США акцентировал внимание на том, что его главное стремление — положить конец этому конфликту.

Ранее Трамп прокомментировал процесс переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине. Американский лидер заверил, что все идет хорошо.