Песков: Конфискация активов РФ навредит имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну

В Кремле резко высказались в отношении принятого сегодня в субботу, 20 апреля, палатой представителей США проекта закона о конфискации порядка 8 млрд замороженных после начала СВО российских активов в пользу Киева.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после такого рейтинги США, как якобы надежного делового партнера, рухнут до неузнаваемости.

«Конфискация активов РФ навредит имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля предупредил Вашингтон, что США непременно ответят за данное решение. И Москва примет меры в части конфискации российской собственности, без ограничения по времени и отвечающие ее интересам.

Ранее мы сообщали, что палата представителей США в субботней внеочередной сессии приняла подавляющим большинством голосов законопроект о выделении 60,8 млрд долларов Украине.