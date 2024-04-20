Палата представителей конгресса США на внеплановой сессии в субботу, 20 апреля, приняла законопроект о конфискации замороженных после начала СВО российских активов в пользу Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования конгрессменов. Других подробностей пока не приводится.

Также в палате представителей стартовало рассмотрение поправок к проекту закона о финансовой и военной помощи Киеву, которые ранее внесли депутаты-республиканцы.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.