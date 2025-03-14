Песков рассказал о встрече Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа

Песков сообщил, что встреча между Уиткоффом и Путиным состоялась поздно вечером 13 марта. Российский лидер передал информацию для Трампа, а также дополнительные сигналы. Американской стороне было заявлено, что Кремль поддерживает мирное урегулирование украинского конфликта, но у него есть ряд вопросов, ответы на которые необходимо искать вместе. США также дали понять, что российский рынок открыт для иностранного бизнеса, он готов к инвестициям. При этом Кремль не позволит, чтобы привлечение зарубежного капитала представляло угрозу для экономики РФ.

Отдельно Песков опроверг информацию о том, что еще одного спецпосланника, Кита Келлога, отстранили от переговоров по инициативе РФ. Пресс-секретарь подчеркнул, что у Москвы нет никакого желания влезать во внутреннюю кухню Америки.

Ранее во Франции заметили, что в речи Путина о прекращении огня на Украине не оказалось никаких упоминаний европейских лидеров. Он отметил лидеров стран БРИКС: ЮАР, Китая, Индии и Бразилии. При этом ни об одной европейской стране в его выступлении не было сказано ни единого слова.