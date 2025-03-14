Путин проигнорировал Европу в своей речи о мире на Украине

В своей речи о прекращении огня на Украине президент РФ Владимир Путин не счел нужным упомянуть европейских лидеров, что привлекло внимание французской газеты Les Echos.

Издание акцентировало внимание на том, что Путин отметил лидеров стран БРИКС: ЮАР, Китая, Индии и Бразилии. При этом ни об одной европейской стране в его выступлении не было сказано ни слова.

Ранее, 13 марта, в позднее время Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.