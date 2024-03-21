Песков заявил, что отношениям России и Китая ничего не грозит из-за давления Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и страны Европейского союза (ЕС) продолжают оказывать давление на Китай, однако, по его словам, отношениям Пекина с Москвой ничего не угрожает. Слова Пескова приводит ТАСС.

«Разумеется, продолжается беспрецедентное давление США и ЕС на КНР, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений», — сказал Песков.

Накануне посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР и РФ продолжают налаживать контакт, стоя «спина к спине» и поддерживая друг друга. Ханьхуэй напомнил, что одним из первых с победой в выборах президента страны Владимира Путина поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

21 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные итоги выборов президента РФ. Так, победу с 87,28% голосов избирателей одержал Путин. Вторым оказался представитель от КПРФ Николай Харитонов — 4,31%. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал 3,85%, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,20% голосов.

Ранее в Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали инцидент с оскорбительным выражением секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в адрес специального представителя КНР по урегулированию конфликта на Украине Ли Хуэя.