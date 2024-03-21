МИД Китая не осведомлен об оскорблении спецпредставителя КНР Ли Хуэя со стороны Киева

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, адресованные специальному представителю КНР по Евразии Ли Хуэя.

По информации официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, ведомство о произошедшем не осведомлено. По его словам, Ли Хуэй провел хороший контакт с руководителями офиса президента Украины, а также с другими официальными лицами украинского государства.

В среду, 20 марта, Данилов резко высказался о Хуэе, заявив, что «какой-то» спецпредставитель Китая не может решать, когда Киеву нужно садиться за стол переговоров с Москвой. При этом Данилов не смог вспомнить фамилию представителя КНР, исковеркав ее таким образом, что получилось нецензурное слово.

Подобные инциденты со стороны официальных лиц Украины уже происходили. Так, в январе 2024-го года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его планах не было встречи с премьер-министром КНР Ли Цяном. Украинский лидер объяснил, что для него китайский политик не является лидером, который может принимать решения.

Ли Хуэй — китайский дипломат, специальный представитель по делам Евразии, глава делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта. Спецпредставителем он был назначен в апреле 2023-го года.

Ранее газета Politico сообщила, что Пекин будет блокировать мирные переговоры по Украине без участия России.