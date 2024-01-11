ПФУ назвал средний размер пенсий украинцев

Так, по данным ПФУ, средняя пенсия украинского гражданина составляет 5385 гривен (порядка 13 тысяч рублей). При этом почти три четверти украинцев получают меньше указанной суммы.

Согласно опубликованным данным, около 65 тысяч граждан Украины получают 2 тысячи гривен (около 4,7 тысяч гривен). От 2 до 4 тысяч гривен (4,7-9,5 тысяч рублей) получают 73% граждан. Пенсия в размере больше 10 тысяч гривен начисляется менее 11% пенсионеров.

Самые высокие пенсии получают жители Киевской и Ровенской областях, а также граждане, проживающие на подконтрольной Киеве территории ДНР. Самый маленький размер пенсий приходится на Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую области.

В декабре министр экономики Украины Юлия Свириденко заявил, что 10 миллионов граждане Украины рискуют остаться без пенсионных выплат, если Запад не выделит дополнительную финансовую помощь. Она сообщила, что собственный бюджет страна расходует на военный сектор и выплаты по госдолгу.

Ранее мы сообщали, что в Московской области на 6% процентов проиндексировали социальные выплаты. По информации министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой, минимальный размер пенсий в регионе будет составлять 15 735 рублей.