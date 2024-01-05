Социальные выплаты проиндексировали в Московской области

В Подмосковье на шесть процентов проиндексировали социальные выплаты. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Таким образом, минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей, а единое пособие на детей от 8,8 — 17,7 тысячи рублей», — сказала она.

Уже в конце января выплаты в увеличенном размере получат свыше 250 тысяч жителей Подмосковья. Индексация автоматическая, поэтому льготникам не нужно писать никаких заявлений.

В Минсоцразвития Московской области напомнили, что индексация социальных выплат проводится ежегодно. Она направлена на повышение уровня жизни населения и обеспечение социальной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.