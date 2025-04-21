Хегсет делился военными секретами США в чате с женой

Газета The New York Times со ссылкой на инсайдерские источники сообщила , что глава Пентагона Пит Хегсет делился конфиденциальными данными об американских авиаударах по Йемену в чате Signal, участниками которого, помимо прочих, являлись его супруга, брат и юрист.

Издание сообщает, что 15 марта Хегсет опубликовал в чате, где состояла его жена Дженнифер, не являющаяся сотрудником министерства обороны, его брат Фил и личный адвокат Тим Парлаторе, работающие в военном ведомстве, расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, задействованных в нанесении ударов по позициям йеменских хуситов из повстанческой группировки «Ансар Аллах».

В отличие от чата с участием официальных лиц американской администрации в Signal, вызвавшего широкий общественный резонанс после добавления в него главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга, второй чат был создан лично Хегсетом и включал, помимо его жены, около десяти человек из его близкого круга, в том числе двух чиновников, ранее отстраненных от работы из-за утечек информации.

Этот чат носил название «Оборона | командное совещание». Примечательно, что для общения в этом чате глава военного ведомства США использовал свой личный, а не служебный телефон.

Газета отмечает, что в данном чате обычно обсуждались вопросы, связанные с организационными и административными аспектами деятельности.

Ранее сообщалось, что правозащитники призвали к ответу Хегсета за утечку военной информации.