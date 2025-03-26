Правозащитники призвали к ответу Хегсета за утечку военной информации

Правозащитная организация American Oversight инициировала судебное разбирательство в федеральном суде округа Колумбия, ответчиками по которому выступают министр обороны США Пит Хегсет, глава Национальной разведки Тулси Габбард и еще трое лиц. Причиной иска стало использование ими мессенджера Signal для обсуждения военных операций против йеменских хуситов. Текст иска доступен на веб-сайте организации.

Утечка конфиденциальной военной информации в групповом чате Signal, где присутствовал журналист, вызвала серьезную обеспокоенность. Исполнительный директор American Oversight Чиома Чукву подчеркнула недопустимость планирования боевых действий в самоудаляющихся чатах, полных эмодзи.

В числе ответчиков также указаны директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов США Скотт Бессент, государственный секретарь Марко Рубио и Национальное управление архивов и документации (NARA).

Истцы утверждают, что действия этих лиц и NARA нарушают законодательство США о сохранении правительственной информации. Чат в Signal, где обсуждалась операция в Йемене, был настроен на автоматическое удаление сообщений.

American Oversight настаивает, что при использовании мессенджеров госслужащие обязаны дублировать сообщения в официальной информационной системе.

Европейские и британские партнеры выразили возмущение и недовольство из-за комментариев американских чиновников в мессенджере Signal, о чем сообщило издание Politico.

Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что пользователь «Джей Ди Вэнс» подчеркнул, что действия хуситов в Йемене больше вредят европейским союзникам, чем самим США. Он выразил нежелание «снова спасать Европу», но согласился с планом нанесения ударов.

Ранее сообщалось, что Уолтц взял на себя ответственность за включение журналиста в секретный чат.