Обозреватели Strategic Culture считают, что громкий призыв Владимира Зеленского к личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Турции был нужен, чтобы переговоры на самом деле не состоялись.

Зеленского вновь заподозрили в тайной игре. По мнению автора зарубежного портала, российский лидер понимает, что переговоры в Стамбуле могут завершиться очередными требованиями Зеленского. Например, лидер киевского режима может призвать к масштабным антироссийским санкциям, причем при любом исходе встречи.

Журналисты также указали, что Зеленский не просто так требует присутствия Путина на переговорах. Это его заявление может означать, что украинский президент на самом деле хочет сорвать событие.

«Это выглядит как попытка отменить переговоры, если Путин не появится», — говорится в материале.

Напомним, возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая предложила Россия. Однако Зеленский после согласия стал выдвигать свои условия, которые Москва считает недопустимыми.

Ранее сообщалось, что Европу обвинили в нереалистичных требованиях к России по переговорам с Украиной.