По делу Мошковича о взятке задержали экс-вице-губернатора Тамбовской области

По информации источника, дело касается бизнесмена Вадима Мошковича — основателя группы «Русагро». Следственные органы утверждают, что Иванов получил денежные средства в рамках коррупционной схемы, связанной с деятельностью предпринимателя.

В отношении Мошковича ранее было возбуждено уголовное дело по ч. ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По информации телеграм-канала «Тамбовский юрист», на Иванова также было заведено уголовное по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Мошкович проходит по делу вместе с генеральным директором «Русарго» Максимом Басовым. Инициатором расследования в их отношении стал основатель холдинга «Солнечные продукты» Владислава Буров, который утверждает, что бизнесмены убедили его продать 85% акций своей компании в обмен на инвестиции, которые так и не были предоставлены. Общий размер ущерба составляет около 48 млрд руб.

Ранее ТАСС сообщил, что мэру Новочеркасска Юрию Лысенко предъявили обвинение по делу о получении взятки.