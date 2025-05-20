Мэру Новочеркасска предъявили обвинение по делу о взятке

Следователи предъявили обвинение мэру Новочеркасска Юрию Лысенко по делу о получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

14 мая Лысенко задержали по подозрению в получении взятки. По информации следственных органов, градоначальник получил от одного из предпринимателей взятку в виде недвижимости — специально построенного для него дома. Таким образом, бизнесмен планировал получить разрешение на строительство школы на территории девелопера за счет бюджетных средств.

В отношении градоначальника возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). В рамках расследования также заведено уголовное дело против его подчиненного по ст. 291.1 УК РФ.

В правоохранительных органах добавили, что суд принял решение арестовать Лысенко на два месяца.

Пост главы администрации Новочеркасска чиновник занял в 2020 году. До этого он работал в ОАО «Новочеркасская ГРЭС», в городской администрации, а также являлся депутатом городской думы.

Ранее сообщалось, что суд Ростова-на-Дону арестовал главу миграционного управления по Ростовской области на два месяца по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и причастности к организации нелегальной миграции.