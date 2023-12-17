«Победа России — вопрос времени»: почему план «Б» Украины не сработает

Олег Устенко, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что стране придется перейти к плану «Б». Это произойдет, если к первым числам января Киев не получит помощь от Запада.

Украинский чиновник считает, что ВСУ смогут заимствовать средства с «внутреннего рынка», чтобы противостоять армии России. Однако существует ли в государстве такой объем денег, который позволит ему продержаться хоть сколько-нибудь? Об этом нам рассказал политолог Сергей Разгуляев.

«Нужно понимать, что практически за два года боевых действий экономика Украины пришла в плачевное состояние. Это и дефицит кадров, вызванный миграцией и гибелью на фронте трудоспособного населения, и огромные долги. Не забываем, что финансовая помощь от Запада — это не жесты доброй воли, а самые обыкновенные займы, которые, судя по настроениям в Европе и США, уже в скором времени придется отдавать», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, у страны нет собственного источника средств, а потому и брать их неоткуда. Есть, конечно же, непопулярные варианты, но они маловероятны. Это значит, что план «Б» провален еще до его начала.

«Если под «внутренним рынком» Устенко имел в виду представителей элит, разумеется, их средств хватит на какое-то время. Еще один способ — очистить карманы чиновников-коррупционеров, которые набивали их с каждого западного транша, но на такие жертвы, разумеется, никто не пойдет. А если и так, надолго таких объемов финансирования не хватит, так что победа России и достижение всех целей СВО на текущий момент — не более чем вопрос времени», — подчеркнул Разгуляев.

Правильным же решением, считает политолог, было бы поднятие белого флага — тогда не пришлось бы ни выворачивать карманы, ни толкать на гибель очередные толпы солдат ВСУ. Но Зеленский и его команда на такой шаг навряд ли пойдут, ведь очень хотят сохранить власть в своих руках.

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