«О таких вещах не заявляют»: почему новое наступление Украины является фантастикой
Военный эксперт Дандыкин: новое наступление ВСУ в 2024 году не состоится
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Немецкое издание Welt сообщило, что Украина готовится к новому наступлению в 2024 году. По версии журналистов, Залужный воплотит свой гениальный план, который ему не дали привести в действие в 2023 году.
Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал нам, будет ли новая операция ВСУ успешнее предыдущей, которую многие мировые СМИ окрестили «мясной» и «кровавой» из-за огромных потерь со стороны наступающего Киева.
«Я думаю, что более успешным, чем предыдущее, новое наступление ВСУ не будет. У меня есть стойкое ощущение, что его не будет вообще. Все, что можно израсходовать, Украина уже израсходовала», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
ВС РФ, продолжил он, уже набрали оборот. Это касается боевого опыта солдат, вооружения и мотивации.
«Мы же тоже не просто сидим и наблюдаем. Нам, конечно, тяжелее, ведь против нас страны НАТО, но мы уже знаем, как работать в таких ситуациях. Так что, на мой взгляд, это «Вечера на хуторе близ Диканьки» — фантастика. Сейчас они будут переходить к откровенно террористической деятельности, а не к наступлению», — сообщил эксперт.
В действительности, считает Дандыкин, развал фронта может наступить очень быстро. Украина вольна думать о чем-угодно, в том числе о новых, «правильных» наступлениях, однако у Генштаба и Верховного главнокомандующего ВС РФ на следующий год планы другие.
«Помимо прочего, о таких вещах не заявляют публично, все это делается в порядке строгой секретности. Обычно об этом знают всего несколько человек, в особенности в современных реалиях. Поэтому за каждым заявлением киевского режима может стоять большой элемент дезинформации», — предупредил наш собеседник.
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