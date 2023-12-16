«О таких вещах не заявляют»: почему новое наступление Украины является фантастикой

«Мы же тоже не просто сидим и наблюдаем. Нам, конечно, тяжелее, ведь против нас страны НАТО, но мы уже знаем, как работать в таких ситуациях. Так что, на мой взгляд, это «Вечера на хуторе близ Диканьки» — фантастика. Сейчас они будут переходить к откровенно террористической деятельности, а не к наступлению», — сообщил эксперт.