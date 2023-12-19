Пожилому солдату ВСУ, которого в экстренном порядке мобилизовали в одной из украинских деревень, даже не дали забрать вставную челюсть из дома. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

Показательный случай демонстрирует не только жестокость местных военкомов, отправляющих на фронт небоеспособных стариков, но и качество армии, противостоящей ВС РФ.

Удастся ли киевскому режиму с такими ресурсами долго удерживать власть, нам рассказал Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента».

«Ресурсы Украины сейчас ограничены: сокращается военная помощь Запада, заканчиваются люди, которых можно призвать. Напомню, предельный мобилизационный потенциал рассчитывается как 10% от общего населения — это максимальное число солдат у государства в военное время. Если эта цифра будет превышена, то экономика просто развалится, а страна прекратит свое существование», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Украина, продолжил он, может призвать еще порядка 400 тыс. человек, но качество этого контингента будет хуже, чем в начальный период СВО.

«Под призыв попадут и больные, и возрастные, и люди, страдающие психическими расстройствами и венерическими заболеваниями, уж не говоря о таких вот, скорее, забавных эксцессах, как пенсионеры, забывшие дома вставные челюсти. Всей этой замечательной публике придется удерживать фронт», — подчеркнул эксперт.

На какое-то время, считает политолог, их хватит — примерно на полгода с учетом существующих темпов потерь в 22 тыс. человек в месяц, о которых сообщало Минобороны РФ.

«На состоянии ВСУ, помимо прочего, скажутся и обстрелы, и невыгодные позиции на значительном числе участков фронта, и дефицит снарядов. Со временем появится и дефицит продовольствия, начнут распространяться заболевания, а впереди зима. Украинская же армия еще и не имеет полноценной оборонительной линии», — объяснил Сипров.

Все эти факторы, уверен наш собеседник, будут способствовать деморализации ВСУ и приблизят развал фронта. Российским военным практически не придется предпринимать активных действий.

«Фронт начнет распадаться сам по себе. Это произойдет не сейчас, не в зимнюю кампанию, но уже летом ресурсы Киева будут приближаться к критическим показателям. Современные конфликты — это борьба ресурсов, и у Украины их кратно меньше. Поэтому прогноз следующий: позиционная борьба примерно до середины следующего лета, а к осени — капитуляция киевского режима», — заключил эксперт.

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