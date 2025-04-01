Подоляк подтвердил планы Украины изменить законодательство для переноса выборов

Украинское правительство планирует изменить законодательство, чтобы отсрочить проведение президентских и парламентских выборов. Об этом сообщил Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского. Видеозапись выступления политика опубликована в его YouTube-канале.

По существующим законам в течение месяца после отмены военного положения на Украине должны быть назначены выборы президента и депутатов Верховной рады. Сами выборы должны проводиться не позднее чем через два месяца после прекращения действия военного положения. Теперь же стало известно о планах Зеленского и его окружения существенно сдвинуть эти сроки.

«Необходимо внести целый ряд изменений в законы. Конечно, это будет делаться через парламент», — указал Подоляк.

По его мнению, между отменой военного положения и объявлением о проведении выборов должно пройти не менее 3-6 месяцев. Только такой срок позволит подготовить и запустить полноценный процесс голосования.

Ранее Подоляк сообщил, что Украина не будет отменять военное положение в случае установления перемирия. Он заявил, что наступление перемирия еще не означает завершения войны. При нем возможно наступление различных ситуаций.