Советник Зеленского Подоляк заявил о невозможности отмены военного положения при перемирии

Власти Украины в случае заключения перемирия с Россией не будут отменять военное положение в стране. Такое заявление сделал Михаил Подоляк, советник офиса украинского президента. Его слова привела итальянская газета Repubblica.

Советник заявил, что наступление перемирия еще не означает завершения войны. При нем возможно наступление различных ситуаций.

«Отмена военного положения и мер по защите страны невозможна за столь короткий срок. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована», — указал он.

Подоляк добавил, что для успешного проведения президентских выборов на Украине надо добиться устойчивого перемирия. Необходимы надежные наблюдатели, которые смогут развести враждующие стороны при появлении спорных моментов. Если такие наблюдатели появятся, то можно будет проводить выборы президента, поскольку будет обеспечена возможность для безопасной работы избирательных участков.

Ранее появилось сообщение, что США взяли паузу в подписании договора о недрах с Украиной. Вашингтон решил дополнительно обдумать все нюансы. Такая задержка может быть связана со стремлением американской стороны подписать уже окончательный вариант документа, а не предварительное соглашение.