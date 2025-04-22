Появились новые детали плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп представил план по разрешению конфликта на Украине, подразумевающий развертывание европейских сил для обеспечения прекращения огня. Об этом пишет издание New York Post (NYP).

Источники отмечают, что в рамках этого плана обсуждается создание миротворческой силы, в которую могут войти представители России, Украины и третьей страны для мониторинга линии соприкосновения, в частности, государства-члена Европейского Союза (ЕС).

По информации издания, участие США в этой инициативе рассматривается преимущественно в вопросе выделения финансирования.

Российская сторона неоднократно выражала недовольство намерением западных стран разместить так называемый миротворческий контингент на территории Украины. Москва отмечала, что не видит возможности для компромисса относительно этого вопроса.

Кроме того, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР) ранее предупредила западных лидеров о том, что такая мера станет фактической оккупацией Украины.

Ранее агентство Reuters сообщило, что поддержка президента США Дональда Трампа упала до рекордных 42%.