Рейтинг одобрения Трампа достиг исторического минимума

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг самой низкой отметки с момента его прихода к власти, составив 42%. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на совместное исследование с Ipsos.

Агентство отмечает, что сразу после инаугурации работу Трампа положительно оценивали 47% респондентов. Около 59% опрошенных, включая треть сторонников Республиканской партии, выразили мнение, что Соединенные Штаты утрачивают авторитет на международной арене.

По мнению Reuters, причиной тому является жесткая политика, проводимая главой Белого дома, и опасения американцев относительно его стремления к расширению властных полномочий.

По данным опроса Gallup, в течение первого президентского срока Трампа его действия поддерживали 41% граждан. Этот показатель оказался на 19% ниже среднего уровня одобрения президентов США после Второй мировой войны. Средний рейтинг одобрения американских президентов в первом квартале их пребывания в должности с 1952 по 2020 год составлял 60%.

Ранее сенатор Пушков заявил, что в Европе оформляется протрамповское крыло.