Однако, по мнению политолога и генерального директора ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадима Сипрова, диалог необходим прежде всего Киеву.

«Новая волна дискуссий о необходимости прекращения боевых действий и дальнейшей судьбе главы киевской хунты Владимира Зеленского вызвана, прежде всего, провалом летнего наступления ВСУ. Продвижение вглубь российской территории ничтожно мало, а потерь — много», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политические последствия этого провала для Киева еще не раскрылись в полной мере, но с начала прошлого месяца в оценках деятельности команды Зеленского на Западе стали преобладать скептические ноты, уточнил Сипров.

«Стало очевидно, что украинский лидер не справляется с военно-политическими задачами, возложенными на него, а огромные объемы помощи были потрачены неэффективно. Одни только США потратили на финансирование киевского режима с начала СВО свыше 60 млрд долларов», — рассказал политолог.

Собеседник отметил, что, скорее всего, большая часть тех лиц, которые принимают решения, уже поставили на фигуре Зеленского крест.

«В западной управленческой культуре с неэффективными менеджерами не церемонятся. Скорее всего, сам Зеленский это понимает, вот только поле для маневра у него отсутствует — остается имитировать политическую деятельность и озвучивать несбыточные планы вроде пресловутой «формулы Зеленского», которая предполагает восстановление Украины в границах 1991 года», — добавил эксперт.

Сипров считает, что обсуждать эти проекты всерьез никто не собирается, а самому Зеленскому уже указали его место на саммите НАТО. Он — временный управляющий проектом «Украина».

«В любой момент ему могут указать на дверь. Для Зеленского это означает политическую смерть, а возможно и физическое устранение. Живым он уже вряд ли кому-то понадобится. При нарастающем недовольстве Зеленским продолжение боевых действий без всяких пауз и заморозок для него стало единственным способом сохранить и власть, и должность, и жизнь. Отсюда его явное нежелание идти на переговоры с Россией», — подытожил Сипров.

Ранее выяснилось, в какой стране попытается скрыться Зеленский после поражения в СВО.