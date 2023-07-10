«Отработанный политический материал»: выяснилось, в какой стране попытается скрыться Зеленский после поражения в СВО

После окончания СВО президент Украины Владимир Зеленский может попытаться скрыться в Великобритании. Об этом рассказал политолог и генеральный директор «Института коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По его словам, попытка лидера Незалежной бежать в ту или иную страну позволит окончательно ответить на вопросы, чьей марионеткой он является и на ком лежит основная ответственность за военные преступления киевского режима.

«Наши политологи склонны считать Зеленского креатурой Великобритании», — уточнил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если это так, поясняет политолог, вероятнее всего Зеленский попытается скрыться или в Англии, или в одной из стран британского Содружества, например, в Канаде.

«Не стоит думать, что там он будет в безопасности. Дело не в мести российских спецслужб. У британцев не принято церемониться с «отработанным политическим материалом», — рассказал Сипров.

Чтобы в этом убедиться, пояснил эксперт, достаточно вспомнить о странных обстоятельствах якобы самоубийства некогда всесильного российского политика и финансиста Бориса Березовского, или об авиакатастрофе, в которой в 1943 году погиб премьер-министр правительства Польши в изгнании Владислав Сикорский.

«Понадобится им живой Зеленский или будет выгоднее его демонстративно убрать — сейчас можно только гадать, но такой сценарий весьма вероятен. Парадоксально, но жизнь Зеленскому могут гарантировать только в российской тюрьме, но чтобы попасть туда, ему придется постараться. В СМИ просачивалась информация о том, что его личная охрана состоит из иностранцев, предположительно англичан», — подытожил политолог.

Напомним, ранее было названо имя возможного преемника Зеленского.