Politico: Киев уверен, что Трамп избегает контактов с украинскими чиновниками

Украинские чиновники не могут выйти на связь с бывшим президентом США Дональдом Трампом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном, пишет газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что Киев считает такое поведение Трампа и Джонсона специальным — политики избегают любых контактов с представителями Украины.

«Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может (мы надеемся) измениться после выборов. Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп и Джонсон избегают», — сказал источник.

Трамп баллотируется в президенты США, выборы которого пройдут в ноябре 2024 года. Кандидатом также является действующий лидер Соединенных Штатов Джозеф Байден.

16 января стало известно, что Трамп одержал первую победу в президентской гонке США. На внутрипартийном голосовании в штате Айова политик получил 55,8%. Трамп представляет республиканскую партию. Другой кандидат в президенты — губернатор Флориды Рон Десантис набрал 23,1% голосов. Экс-постоянный представитель США при ООН Никки Хейли получила 20,8% голосов, а американский предприниматель Вивек Рамасвами набрал 8,3%.

После этого Рамасвами заявил, что выходит из президентской гонки. Он сообщил, что поддержит на предстоящих выборах Трампа.

Ранее мы сообщали, что Трамп выступил против введения в США цифрового доллара. По его словам, такая мера угрожает гражданам, поскольку правительство получит контроль над их финансами.