Трамп выступил против цифрового доллара

Во время своего выступления перед избирателями в Нью-Гэмпшире (Трамп баллотируется в президенты США в 2024 году) Трамп заявил, что появление цифрового доллара позволит властям страны контролировать все деньги граждан.

«Такая валюта даст федеральному правительству нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами. Они смогут забрать ваши деньги, а вы даже не заметите, что они пропали», — сказал Трамп.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на противников введения цифрового доллара, такая мера даст правительству США возможность отслеживать покупки американцев и блокировать товары. Сторонники такой валюты отмечают, что этот шаг позволит ускорить цифровые транзакции и упростит выявление мошенничества и отмывания денег.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) сообщила, что рассматривает возможность введения цифровой валюты центрального банка (central bank digital currency, CBDC). В ведомстве подчеркивали, что она сможет заменить наличные деньги и расширит платежные способности граждан. В Белом доме к такой инициативе отнеслись положительно.

В августе 2023 года в России вступил в силу закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, о цифровом рубле. Таким образом, такая валюта является полноправной при расчетах — наравне с наличными и безналичными деньгами.

Ранее мы сообщали, что Верховный суд штата Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз. Накануне администрация этого штата, а также штата Колорадо, сняли политика с республиканских праймериз.