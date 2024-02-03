Politico: президент Байден обматерил Трампа из-за его шуток о муже Нэнси Пелоси

Глава Белого дома кулуарно дал нецензурный отзыв своему конкуренту по предвыборной гонке Дональду Трампу. Причиной этому стали шуточки экс-президента в отношении супруга Нэнси Пелоси, американской женщины-политика. Об этом сообщило издание Politico.

Журналисты заявили, что Джо Байден употреблял нецензурные слова при упоминании Трампа. Он обругал своего соперника за то, что тот допускал шутки в отношении бывшего спикера нижней палаты Сената США Нэнси Пелоси. Такое действие Байден совершил непублично, за закрытыми дверями.

Издание отметило, что подобное поведение идет категорически вразрез с тем, что пытается пропагандировать сам Байден. Он постоянно заявляет, что уровень жестокости в политике необходимо снижать.

Ранее Байден заявил, что будет без всяких колебаний наносить удары по целям в Йемене. По его мнению, Соединенным Штатам надо защитить и своих людей, и свободу международной торговли.