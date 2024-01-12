Байден заявил о готовности принять дополнительные меры «без колебаний»

Американский президент Джо Байден заявил, что атака со стороны его страны и ее союзников по целям движения хуситов в Йемене призваны продемонстрировать тот факт, что «враждебные акты против свободы морской навигации» не останутся безответными и при необходимости будут приняты меры «без колебаний». Об этом сообщается в распространенном заявлении американского лидера, передает информационное агентство РИА Новости .

В заявлении Байден заявил о своей готовности предпринять дополнительные меры по защите своих людей и «свободного потока международной торговли» «без колебаний». Американский президент подчеркнул, что авиационные удары Америки и ее союзников в Йемене должны показать, что враждебные акты в отношении свободы морской навигации не будут оставлены без ответов.

По словам Байдена, данные удары являются сообщением о том, что Штаты и союзники не станут терпеть атаки на своих людей и не позволят никому угрожать свободе навигации на одном из важнейших направлений.

Накануне сообщалось, что Штаты и Британия начали свою военную операцию в северной части Йемена, направленной на борьбу с движением хуситов «Ансар Алла». Согласно информации СМИ, было нанесено 12 воздушных авиаударов.