Группа представителей окружения президента США Дональда Трампа провела тайные переговоры с политическими оппонентами главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом стало известно газете Politico.

По информации издания, в переговорах участвовали специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, известный американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять Джаред Кушнер. При этом лишь Уиткофф имеет официальную должность, остальные участники не представлены в официальных структурах.

Согласно представленной информации, Белый дом уверен, что у Зеленского критически низкие шансы одержать победу на выборах президента Украины.

Как пишет Politico, переговоры состоялись с ведущими политическими оппонентами главы киевского режима, среди которых оказались такие фигуры, как бывший премьер Украины Юлия Тимошенко и ключевые члены партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*.

Отмечается, что основной темой этой встречи стало обсуждение возможных президентских выборов на Украине. Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая 2024 года, однако он отменил выборы из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Президент США Дональд Трамп ранее выступал с заявлениями о необходимости проведения президентских выборов на Украине. Американский лидер отмечал, что свободное и честное голосование является фундаментом демократического общества и важным шагом к обеспечению стабильности на Украине.

Трамп не раз критиковал Зеленского и отмечал, что у главы киевского режима практически не осталось поддержки среди граждан Украины.

Ранее политолог Борис Межуев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил, что смена власти на Украине в 2025 году возможна не через выборы.

*внесен в России в список террористов и экстремистов.