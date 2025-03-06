Президентские выборы на Украине в 2025 году маловероятны, однако смена власти может произойти другим способом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил политолог Борис Межуев.

Люди из окружения американского президента Дональда Трампа провели тайные переговоры с оппонентами лидера киевского режима Владимира Зеленского, пишет издание Politico. Союзники Трампа встречались с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко. Политолог Межуев не исключил неожиданное развитие событий, в частности отставку Зеленского в случае обвала фронта. Приход нового президента Украины к власти путем выборов маловероятен в этом году.

По словам политолога, самой перспективной фигурой на пост нового президента Украины является бывший главком ВСУ Валерий Залужный, чей рейтинг превышает показатели Зеленского. Однако на данный момент Залужный — посол Украины в Великобритании, а Лондон находится в сложных отношениях с Вашингтоном. Вероятно, Залужному будет непросто выступать конкурентом Зеленского, допустил эксперт. При этом его назначение более приемлемо для Белого дома. Поскольку кандидатура Залужного остается под вопросом, рассматриваются другие претенденты на власть в Киеве, в том числе Тимошенко, отметил политолог.

Однако Зеленский едва согласится на уход. Его замена может произойти до перемирия — для обеспечения переговоров. Эксперт допустил, что Вашингтон может действовать через Верховную раду.

«Более перспективным было бы, чтобы Верховная рада, приостановив полномочия Зеленского, выдвинула временную фигуру в качестве премьер-министра или временного исполняющего обязанности главы государства, который сможет договориться с Вашингтоном и не будет раздражать Белый дом. В общем, сможет обеспечить необходимый для перемирия баланс дипломатических сил вокруг Украины», — отметил Межуев.

В случае государственного переворота на Украине вновь встанет вопрос о легитимности власти. Последствия подобной смены власти будут выглядеть довольно сложно в отсутствии выборов и проблемы останутся, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Зеленский готов сесть за стол переговоров после скандала в Белом доме, чтобы приблизить долгосрочный мир.