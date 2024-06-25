Политик Сэйр заявила о необходимости прямых контактов между РФ и США

Прямые контакты российской и американской сторон нужно восстановить, необходимую роль в этом играет парламентская дипломатия. Соответствующее заявление сделала американский политик Дайан Сэйр во вторник, 25 июня в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Она указала на то, что чем сложнее становится военная ситуация, тем больше переговоров должны вести стороны. Никогда не узнаешь, что на уме у другого мирового лидера, если не ведешь с ним диалог, подчеркнула Сэйр.

Политик также выразила предположение, что американский конгресс мог бы поспособствовать началу такого диалога. Возможно, сенаторам бы стоило съездить в РФ и пообщаться с иностранными коллегами, добавила она. Можно было бы написать открытое письмо президенту Джо Байдену или государственному секретарю Энтони Блинкену, чтобы призвать к диалогу или создать слушания, подчеркнула политик.

Сэйр также заверила, что в случае избрания ее в сенаторы, она готова выступать за межпарламентский диалог со всеми странами, включая РФ. Особенно это нужно в эру ядерного оружия, когда человечество рискует уничтожить себя собственными руками, указала она. Политик добавила, что лучше всего было бы окончательно избавиться от подобного вооружения.

«Если мы будем двигаться в этом направлении, то сможем оставить позади риторику и практику войны», – считает политик.

Ранее Госдеп заявил о сожалениях американской стороны на фоне жертв среди населения в любых конфликтах.