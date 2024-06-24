Госдеп: Вашингтон сожалеет о жертвах среди населения в любом конфликте
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Соединенные Штаты сожалеют о жертвах среди гражданского населения в ходе любого конфликта. Соответствующее заявление сделал и.о замгоссекретаря по политическим вопросам Джон Басс, комментируя недавний удар украинских ВС по Крыму. Его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Во время прошедшего накануне брифинга, Басса попросили дать свой комментарий касаемо удара украинской стороны по российскому полуострову. Представитель Госдепа в ответ заявил о том, что Соединенные Штаты сожалеют о смертях среди гражданского населения в любом конфликте. В то же время он обвинил российскую сторону в ведении «жестокого» конфликта на территории Украины.
Как заявил сотрудник Госдепартамента, Киев пользуется предоставляемым Западом вооружением «дисциплинированно».
Ранее сообщалось о том, что семьям пострадавших в ходе атаки на Крым детей выплатят по 100 000 рублей.