Госдеп: Вашингтон сожалеет о жертвах среди населения в любом конфликте

Соединенные Штаты сожалеют о жертвах среди гражданского населения в ходе любого конфликта. Соответствующее заявление сделал и.о замгоссекретаря по политическим вопросам Джон Басс, комментируя недавний удар украинских ВС по Крыму. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Во время прошедшего накануне брифинга, Басса попросили дать свой комментарий касаемо удара украинской стороны по российскому полуострову. Представитель Госдепа в ответ заявил о том, что Соединенные Штаты сожалеют о смертях среди гражданского населения в любом конфликте. В то же время он обвинил российскую сторону в ведении «жестокого» конфликта на территории Украины.

Как заявил сотрудник Госдепартамента, Киев пользуется предоставляемым Западом вооружением «дисциплинированно».

Ранее сообщалось о том, что семьям пострадавших в ходе атаки на Крым детей выплатят по 100 000 рублей.