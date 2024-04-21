Политолог Батурин: Запад поощряет удары по России в надежде подорвать ситуацию внутри

Коллективный Запад поощряет украинские удары по российской территории в надежде на подрыв внутриполитической ситуации в стране. Соответствующее заявление сделал крымский политолог Денис Батурин в беседе с РИА Новости .

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев имеет право на удары по военным целям в РФ. По его мнению, данные удары являются легитимными.

Эксперт указал на то, что таким образом коллективный Запад направляет Украину на удары в глубину России любым вооружением. Он также указал на то, что в словах Столтенберга была двусмысленность, ведь сказав «глубина территории России», генсек либо имел в виду удары по Белгороду и Москве, что является опасным заявлением, либо – по Бердянску, Севастополю и Донецку, что равняется признанию исторических границ РФ.

Батурин выразил мнение, что Запад надеется при помощи терроризма, раскачивания международной обстановки и ударов по РФ раскачать страну и подорвать внутриполитическую ситуацию. Он также заявил, что при помощи подобных заявлений НАТО компенсирует текущую невыгодную для альянса ситуацию, вызванную недостаточными поставками вооружений и дефицитом людей на фронте.

Ранее НАТО разрешили Киеву атаковать военные цели на территории РФ.