НАТО разрешили Украине атаковать военные целы на территории России
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на последнем заседании Совета НАТО-Украина, проведенном в режиме видеоконференции, выразил убеждение в праве Украины на самооборону и подчеркнул, что страна имеет право сбивать самолеты и атаковать иные военные цели за пределами своей территории, если они используются для ударов по ней.
«Сбивать российские самолеты, которые используются для ударов по Украине – это часть права на самооборону,» - подчеркнул генсек НАТО.
Заявление Столтенбера стало частью обсуждения вопросов безопасности в регионе и отражает готовность НАТО поддержать Украину в контексте конфликта с Россией. Ранее в западной коалиции высказывались о том, что нанесение ударов по России - это опасный путь, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Столтенберг также отметил, что союзники обещали ускорить поставки систем противовоздушной обороны киевскому режиму.