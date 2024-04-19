НАТО разрешили Украине атаковать военные целы на территории России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на последнем заседании Совета НАТО-Украина, проведенном в режиме видеоконференции, выразил убеждение в праве Украины на самооборону и подчеркнул, что страна имеет право сбивать самолеты и атаковать иные военные цели за пределами своей территории, если они используются для ударов по ней.