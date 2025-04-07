Политолог Брекотин оценил участие Дмитриева в переговорах с США

По словам политолога Сергея Брекотина, Кирилл Дмитриев не является чиновником и военным, однако в то же время это человек, имеющий большое влияние. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Дмитриев занимался продвижением вакцины «Спутник» за рубежом, блестяще владеет английским языком, у него имеется степень MBA, окончил Гарвардский университет.

По мнению эксперта, для команды Трампа он более или менее «свой».

Он подчеркнул, что подробности переговоров никто не станет раскрывать, тем не менее сам факт их проведения на таком высоком уровне уже является благоприятным знаком.

Ранее в Кремле объяснили позицию Путина по перемирию на Украине.