В Кремле объяснили позицию Путина по перемирию на Украине

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин разделяет мнение о важности установления перемирия на Украине. Однако, по его словам, прежде чем это станет возможным, требуется прояснить ряд существенных моментов.

Песков подчеркнул, что существует ряд нерешенных проблем, требующих внимания, и до тех пор, пока не будут найдены ответы, прогресс невозможен. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 7 апреля.

Данный комментарий последовал за высказываниями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который выразил обеспокоенность в связи с действиями России на Украине и призвал к их прекращению.

Ранее сообщалось, что представитель Путина пообщался с сенаторами США по просьбе Трампа.