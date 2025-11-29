Главе украинского режима Владимиру Зеленскому становится все сложнее поддерживать равновесие. Его лишили ключевой фигуры — Андрея Ермака, который ранее занимал должность руководителя офиса президента Украины, отмечает российский политолог Александр Дудчак в своем Телеграм-канале.

Он убежден, что в свете продолжающегося громкого коррупционного скандала на Украине это лишь временная пауза, предоставляющая Зеленскому некоторое время. НАБУ продолжит свою работу без перерыва.

«НАБУ продолжит давить и публиковать компрометирующую информацию о режиме. У них нет задачи поменять режим, у них стоит задача скорее поменять персонажей с целью сохранения режима на Украине», — заявил Дудчак.

Он заявил, что к увольнению Ермака, украинского лидера, подтолкнули Соединенные Штаты Америки.

Упорство Зеленского и его нежелание идти на компромисс наносят ему ущерб. Трамп использует эту ситуацию и через НАБУ даёт понять Украине, что необходимо ускорить разработку мирного плана. В противном случае НАБУ может начать расследование против самого Зеленского.

«Он бы сам такое решение не принял», — резюмировал Дудчак.

Ранее газета The Guardian раскрыла истинную причину отставки Андрея Ермака.